«Il pense être du même niveau que Messi ou Ronaldo», Ribéry se fait tailler par un ancien de la maison

Franck Ribéry le 14 août 2016 — PIXATHLON

Longtemps adulé pour ses buts, ses gestes techniques et ses déboulés côtés gauche, Franck Ribéry connaît clairement une période compliquée du côté du Bayern Munich. Blessé au genou, le joueur fait partie de la petite bande qui a eu la peau de Carlo Ancelotti, viré du club après la déroute au Parc des Princes en Ligue des champions il y a une semaine.

Mais même si le départ du coach italien va dans son sens, l’attitude de Ribéry ne manque pas d’agacer certains anciens du club.

>> A lire aussi : Blessé au genou, Franck Ribéry ne sera pas opéré mais son absence devrait durer des semaines

« Aujourd’hui, il ne fait plus ce qu’il faisait auparavant »

C’est le cas de Markus Babbel, aujourd’hui entraîneur au FC Lucerne en Suisse : « Ça me met en colère de voir que toute la responsabilité a été mise sur les épaules de Carlo Ancelotti. Ribéry a beaucoup apporté au club et il a été un joueur fantastique par le passé. Mais aujourd’hui, il ne fait plus ce qu’il faisait auparavant. Ces deux dernières années, il n’a plus marqué un but en Ligue des champions mais il pense être du même niveau que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo » a-t-il lâché à la chaîne Sky Allemagne.

Mais le mec ne s’est pas arrêté en si bon chemin. « Certains joueurs du Bayern Munich vivent dans le passé, a enchaîné Babbel. Nous avons été champions du monde, vainqueurs de la Ligue des champions. Ce n’est pas la situation actuelle. Je serais surpris qu’Ancelotti ne s’en soit pas aperçu. Mais quand Franck Ribéry est offensé, il appelle Uli Hoeness et du coup, vous avez déjà perdu la bataille en tant que coach. »