Franck le Grand Frère: En 2010, Ribéry a payé le club de Bayonne pour qu'il engage son frangin

FOOTBALL On apprend donc que le frangin de Franck Ribéry jouait aussi au football...

Franck Ribéry au top. — Pixathlon/SIPA

Pour Franck Ribéry, la famille c’est sacré. L’anecdote qui va suivre concernant Francky et son frangin nous a été livrée dans le livre de Christophe Huteau, Mes secrets d’agents. En 2010, alors que François Ribéry, frère de et joueur de rugby, se retrouve sans club après la liquidation judiciaire de celui Calais, l’international français a payé le club de foot de Bayonne pour le faire embaucher.

Dans les colonnes de Sud-Ouest, Jean-Pierre Mainard, qui était à l’époque membre du comité directeur du club bayonnais, confirme l’info et en dit un peu plus : « Franck Ribéry avait effectivement payé le contrat fédéral de son frère, ce qui représentait entre 33.000 et 35.000 euros. L’un de nos dirigeants avait rencontré Ribéry au Cers de Capbreton, où il était en rééducation. Il jouait alors à Marseille (il venait en fait de signer au Bayern). C’est comme ça que le contact s’était fait. »

Malgré l’aide du frangin (qu’il ignorait parfaitement), François Ribéry ne vivra pas une saison de rêve puisqu’il ne disputera que trois pauvres matchs avec Bayonne, la faute, entre autres, à une succession de blessures qui le tiendront éloigné des terrains. Au moins il ne s’est pas retrouvé au chômage pendant un an. On dit merci qui ?