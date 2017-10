Catalogne: Le président du Barça menace d'attaquer la Liga devant l'UEFA et la Fifa

Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, le 20 juillet 2017. — Mark Lennihan/AP/SIPA

En signe de soutien aux nombreuses personnesviolentées par les forces de l’ordre espagnoles, alors qu’ils se rendaient aux urnes pour se prononcer sur l’indépendance de la Catalogne, le FC Barcelone avait souhaité dimanche que son match face à Las Palmas soit reporté. Face au refus clair et net de la Liga, les Barcelonais ont finalement disputé (et remporté) la rencontre à huis clos au Camp Nou.

Mais ce refus catégorique de la ligue de foot n’a pas du tout plu aux dirigeants blaugranas. Interrogé sur le sujet sur les ondes de Radio Catalunya, Josep Maria Bartomeu a clairement menacé la Liga. « Nous allons demander des explications car c’est incompréhensible qu’ils n’aient pas accepté de suspendre le match, a-t-il prévenu. Nous irons devant toutes les instances (de l’UEFA et de la Fifa) et cela aura des répercussions. » Il faut croire que l’union Liga-Barça, née au lendemain du transfert de Neymar au PSG, est bel et bien terminée.

Par ailleurs, le Barça a annoncé qu'il serait solidaire du mouvement de grève générale lancé en Catalogne mardi.