«Là, c’était honteux», hospitalisé après l'accident, un stadier est scandalisé par l'état du stade de la Licorne

Une barrière s'est effondrée et des supporters lillois sont tombés, lors du match Amiens-Lille le 30 septembre 2017 au Stade de la Licorne. — AP/SIPA

Il faisait partie de l’un des derniers lillois encore à l’hôpital. Jean-Claude Buisine, l’un des stadiers chargés par le Losc d’encadrer les supporters lillois présents en tribunes à Amiens samedi soir, a accordé une interview à L‘Equipe, après l’accident qui a provoqué l’arrêt de la rencontre entre Amiens et Lille. Il y pointe notamment du doigt l’état déplorable de la tribune dans laquelle étaient installés les supporters de Lille.

« Quand on est arrivés on a vérifié les grilles, il y avait énormément de jeu. Donc on était déjà choqué. Mais on était aussi choqués de l’état de la tribune… J’avais déjà fait le déplacement à Strasbourg, ce n’était pas terrible. Mais c’était au moins acceptable. Là, c’était honteux, s’est-il offusqué. Franchement, parquer des gens dans un truc comme ça, c’est une honte. Il y a une grosse négligence au niveau de la sécurité. C’est quand même un stade très, très dangereux. Même les panneaux publicitaires qui étaient en dessous étaient maintenus avec du Colson (gros scotch marron). Faut pas déconner ! »

Pour rappel, les pouvoirs publics ont ouvert une enquête en flagrance pour « blessures involontaires. » De son côté, le comité de direction de la LFP devrait lui aussi se pencher en priorité sur cet accident déplorable.