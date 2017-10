Le parti europhobe UKIP accusé de plagier le logo de la Premier League

Steve Crowther, le leader du parti UKIP. — http://www.20minutes.fr/monde/brexit/

Oh le plagiat qui ne passe pas… La Premier League tire un peu la tronche en ce début de semaine. Pourquoi ? Parce que son logo, le fameux lion à la couronne, image de marque du championnat britannique à travers le monde, vient de se retrouver plagié par UKIP, le parti europhobe qui a beaucoup fait parler de lui durant le référendum sur le Brexit.

Ukip's lion logo looks an awful lot like the Premier League's one https://t.co/GZ8WuYQEvH pic.twitter.com/BynEjget12 — HuffPost UK Politics (@HuffPostUKPol) September 29, 2017

Pour ce qui est de la ressemblance, on vous laisse vous faire votre propre opinion, mais c’est vrai qu’il y a un gros quelque chose entre les deux lions de couleur mauve. Sur Twitter, Gary Lineker n’a pas mis longtemps à réagir, expliquant que « la Premier League (allait] être ravie ».

Selon The Sun, ses dirigeants auraient d’ores et déjà sondé des avocats et envisageraient un recours devant la justice. Faut dire qu’être associé à un parti europhobe quand l’idée de la Premier League est d’être ouverte et diffusée à travers l’Europe et le monde entier, ça la fout mal…