Olivier Baudry, l'ancien capitaine du FC Sochaux, est décédé à 44 ans

Le FC Sochaux-Montbéliard et le monde du football sont en deuil. En effet, aprèsle décès de Stéphane Paille il y a quelques semaines seulement, une deuxième légende du club doubiste s’est éteinte beaucoup trop tôt. Il s’agit d’Olivier Baudry, ancien meneur de jeu sochalien de 1991 à 2000 (238 matchs), qui est décédé à 44 ans après avoir longtemps combattu le cancer.

Le joueur, passé ensuite par Saint-Etienne et la Suisse, avait été également correspondant sportif pour le quotidien L’Est Républicain. A l’occasion de cette triste nouvelle, on se souvient alors d’une interview poignante qu’il avait accordée à nos confrères de So Foot et dont on vous conseille la lecture aujourd’hui.