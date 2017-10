Référendum en Catalogne: Le Barça va jouer son match à huis-clos, situation ubuesque au Camp Nou

La Catalogne en état de choc. Alors que la situation à Barcelone est intenable en ce jour de référendum sur l'indépendance de la région, le match entre le Barça et Las Palmas se joue à huis-clos.

« Le Barça condamne les évenements qui ont eu lieu dans plusieurs endroits de la Catalogne aujourd'hui, empêchant de nombreux citoyens de jouir de leur liberté d'expression, explique le club dans un communiqué. Vu la nature exceptionelle des évenements, les dirigeants du club ont décidé de jouer ce match à huis-clos face au refus de la Ligue de repousser la rencontre.»

L'incertitude persistait dimanche au Camp Nou à moins d'une heure d'un match entre le FC Barcelone et Las Palmas (16h15) placé sous haute tension en raison du référendum d'autodétermination en Catalogne, certains médias évoquant une possible suspension sur fond d'appels à l'envahissement du terrain.

Conformément au protocole habituel, les deux équipes se sont rendues au stade et l'UD Las Palmas a diffusé sa composition d'équipe sur son compte Twitter. Selon la radio espagnole Cadena Cope, le Barça a également transmis sa feuille de match.

L'idée d'un match à huis clos, sans public donc, est également évoquée par certains médias. Contacté par l'AFP, le FC Barcelone s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat.

La Fédération Espagnole aurait même menacé le Barça de six mois de suspension en cas d'annulation de la rencontre. Les joueurs de Las Palmas, eux, ont foulé la pelouse d'un Camp Nou vide.

