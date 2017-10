PSG: Le Ballon d'or, Mbappé, les pénos... Le père de Neymar revient sur les débuts de son fils

Neymar entouré de son père et de sa mère dans les tribunes du Parc des Princes lors de PSG-Amiens, le 5 août 2017. — JOHN SPENCER/SIPA

L’adaptation de Neymar au PSG se passe très bien, merci pour lui. Déjà auteur de huit buts et sept passes décisives en huit matchs, le Brésilien ne laisse pas sa part dans les démonstrations successives des Parisiens, notamment cette semaine face au Bayern Munich (3-0) puis Bordeaux (6-2). De quoi ravir son père et agent, Neymar Senior, qui a accordé une interview à Téléfoot dimanche.

Face caméra, papa Ney' s’est exprimé sur tous les sujets. En résumé, ça donne ça :

La signature. « Ça m’a surpris cette décision. L’idée d’aider le PSG à gagner la Ligue des champions et le championnat lui a plu. La vérité c’est que c’est moi qui ai hésité. Je lui ai dit : "Tu es tranquille, tu es dans une zone de confort à Barcelone, alors le meilleur choix pour toi est de rester". Mais il a voulu sortir de ce confort, se mettre en danger ».

Le penaltygate. « Cette polémique est exagérée. Ce sont de grands joueurs. L’affaire a été amplifiée, il ne faut plus en parler ».

Mbappé et la course Ballon d'Or. « Neymar et Mbappé sont des amis, pour nous c’est un cadeau que Mbappé soit ici à Paris. Il joue comme un vétéran de 30 ans. Il va être dans la course (au Ballon d'or) d’ici à quelques années. Neymar, s’il doit le gagner, il le gagnera. Mais je ne pense pas qu’il le veuille absolument, il serait resté à Barcelone sinon ».