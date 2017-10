Formule 1: «Pas super à l'aise, mais c'est beau», Pierre Gasly débriefe son premier Grand Prix

Pierre Gasly a terminé 14e pour le premier Grand Prix de sa carrière, à Sepang en Malaisie, le 1er octobre 2017. — MOHD RASFAN / AFP

Il a franchi la ligne d’arrivée, et c’est à peu près tout ce qui comptait pour sa grande première. Pierre Gasly, 21 ans, a disputé dimanche son premier Grand Prix de Formule 1, sur le circuit de Sepang, en Malaisie. Remplaçant de Daniil Kvyat chez Toro Rosso, le pilote français a terminé à une honorable 14e place.

« C’était beaucoup d’émotion. J’ai essayé de faire du mieux possible, ça a été un peu compliqué, surtout que le système de boisson n’était pas connecté dans la voiture alors j’ai fait la course sans eau, a-t-il réagi au micro de Canal Plus. Je n’étais pas super à l’aise, mais j’ai tout donné, j’ai essayé de pas faire d’erreur pour prendre de l’expérience et c’est bien d’avoir fini. »

Relancé pour savoir si c’était beau, quand même, d’être pilote de Formule 1, Gasly n’a pas eu à se forcer pour sourire. « Oui, très beau », a-t-il répondu. A 21 ans, on peut dire ça oui.

C’est un pilote encore plus jeune, Max Verstappen, qui s’est imposé. Au lendemain de son 20e anniversaire, le Néerlandais a signé la deuxième victoire de sa jeune carrière, déjà. Lewis Hamilton et Daniel Ricciardo complètent le podium. Parti dernier, Sebastian Vettel termine en quatrième position et limite la casse face au Britannique, leader du Championnat, qui le devance désormais de 34 points.