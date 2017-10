Le propriétaire de la franchise NBA des Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, a révélé samedi avoir été bombardé de messages « racistes » après le tweet de la star de l’équipe LeBron James, qui traitait Donald Trump de « tocard » suite à la brouille du président américain avec les Golden State Warriors. LeBron James avait sèchement répondu au président américain, qui ne voulait plus inviter les Golden State Warriors et leur meneur Stephen Curry à la Maison Blanche, comme il est de tradition pour le champion en titre.

Dan Gilbert a expliqué sur la chaîne CNBC que sa boîte vocale avait été inondée de messages agressifs : « J’ai reçu des messages après le tweet de LeBron qui étaient parmi les plus méchants, dégoûtants, racistes », a regretté l’homme d’affaires. « Il y a un élément de racisme, je n’avais pas réalisé qu’il existait à ce point dans ce pays. »

'There's an element of racism I didn't even realize existed in this country this much' — Cavs owner Dan Gilbert https://t.co/v584pJQlG8

L’affrontement sur Twitter entre LeBron James et Donald Trump est intervenu après que le président américain a répondu à Stephen Curry, qui ne voulait pas venir à la Maison Blanche participer à la traditionnelle réception du champion en titre. « Venir à la Maison Blanche est considéré comme un grand honneur pour une équipe championne. Stephen Curry hésite, donc l’invitation est annulée ! », s’était emporté samedi dernier Donald Trump sur son réseau social favori.

LeBron James lui avait répondu sans tarder : « Tu es un tocard, @StephenCurry30 a déjà dit qu’il n’allait pas venir ! Donc il n’y a pas d’invitation. Aller à la Maison Blanche était un grand honneur avant que tu y sois ».

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!