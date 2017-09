Catalogne: Gerard Piqué soutient le référendum de dimanche... Ramos le tacle gentiment

Gerard Piqué et Sergio Ramos — BPI/Shutterstock/SIPA

Gerard Piqué risque de se faire encore quelques ennemis en Espagne. Jeudi, le défenseur central du Barça s’est prononcé ( sur Twitter mais pas en 280 signes) en faveur du référendum d’autodétermination prévu dimanche en Catalogne et interdit par la justice. Le tout en catalan, bien sûr.

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 28, 2017

« A partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, nous nous exprimerons pacifiquement. Ne leur donnons aucune excuse. C’est ce qu’ils veulent. Et chantons haut et fort. Nous voterons », a tweeté Piqué.

Le joueur catalan, connu pour son goût de la provocation, s’était déjà prononcé pour le « droit à décider » de la Catalogne par un référendum. « Je suis totalement d’accord avec le droit à décider des Catalans », avait déclaré l’année dernière le défenseur central du Barça, champion du monde et d’Europe avec la Roja.

Sergio Ramos tacle gentiment le défenseur du Barça

Les prises de position de Piqué lui avaient valu des sifflets dans plusieurs stades d’Espagne de la part du public qui l’accuse d’être indépendantiste, bien qu’il ne se soit jamais ouvertement prononcé en ce sens.

Lors d’un événement promotionnel organisé avec le Real Madrid jeudi, Sergio Ramos, capitaine de la sélection espagnole et du Real, interrogé sur la position de son partenaire en équipe nationale, a estimé qu’il ne faisait qu’exercer son droit à la liberté d’expression, tout en lui adressant une petite pichenette.

« Le tweet de Piqué n’est peut-être pas la meilleure chose si tu ne veux pas être sifflé. Ce n’est peut-être pas ce qu’il y a de mieux pour le groupe, mais chacun est libre de dire ce qu’il pense », a déclaré le joueur, originaire d’Andalousie.