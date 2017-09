L'effet JO, c'est pas maintenant: Le budget des sports en baisse de 7%

Paris accueillera les JO en 2024 — LUDOVIC MARIN/AFP

L’attribution des Jeux olympiques 2024 à Paris ne pèse pas (pour le moment) sur le budget alloué aux sports en France. Celui-ci n’atteindra que les 481 millions d’euros, correspondant à une baisse de 7 % dans le projet de loi de finances 2018. Cette somme se décompose en deux parties : 348 millions proviennent des crédits sports proprement dit et 133 millions du CNDS (Centre national pour le développement du sport), soit la moitié du montant 2017.

Le budget fait la part belle aux missions du CNDS

Au total, le budget des sports diminuera de 136 millions d’euros par rapport à l’an dernier. Une baisse compensée par la réorientation des missions du CNDS qui se concentrera sur les missions de proximité et cessera de financer les grands équipements.

En outre, la mission « Sports, jeunesse et vie associative » consacrera 39 % de ses crédits en faveur du sport et 61 % en faveur de la jeunesse et de la vie associative, des moyens rattachés au ministère de l’Education nationale.

Le ministère espère un changement rapide

Faut-il pour autant s’en inquiéter ? A priori, non, car le budget a été dessiné avant l’attribution des JO 2024 et nul doute que la part réservée aux sports à proprement parler sera amenée à augmenter dans un futur proche. Au ministère, on espère que cette hausse se concrétisera vite, notamment à l’occasion des discussions au parlement sur le PLF.