JO 2018: La menace nord-coréenne pendant les Jeux? Martin Fourcade «assez calme sur le sujet»

OLYMPISME Et puis au pire, Martin aura toujours sa carabine sur lui...

Martin Fourcade — Heiko Junge / NTB Scanpix / AFP

Shipulin, Boe, Bjorndalen et même Kim Jong-un, tiens. Martin Fourcade est le boss et il n’a peur de personne. Concentré sur sa préparation à l’approche du coup d’envoi de la saison de biathlon - qui sera notamment marquée par les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud -, le multiple champion du monde de la discipline ne prête pas trop attention aux tensions diplomatiques qui pourraient hypothétiquement dégénérer entre la Corée du Nord et l’occident (comme son nom l’indique, la Corée du Sud c’est juste en dessous de la Corée du Nord, donc c’est pas loin, donc en termes de sécurité c’est moyen). Fourcade a même assuré mercredi qu’il était « assez calme sur le sujet ».

« Je suis à fond dans ma préparation sportive. Les athlètes ont uniquement un oeil sur leur préparation et font confiance aux institutions pour prendre des mesures s’il y en avait à prendre au dernier moment. Aujourd’hui, pour moi, ce n’est pas à l’ordre du jour. »

Flessel moins sereine que Fourcade

La ministre des Sports Laura Flessel avait exprimé des préoccupations la semaine dernière. « Si ça s’envenime et qu’on n’arrive pas à avoir une sécurité affirmée, notre équipe de France resterait ici », avait expliqué la ministre.

Les tensions sont vives dans la région en raison d’essais nucléaires et de tirs de missiles balistiques intercontinentaux effectués par Pyongyang et d’une surenchère verbale dans les menaces entre le régime nord-coréen et les Etats-Unis.