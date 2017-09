Donald Trump et Twitter, épisode 9613. Le président des Etats-Unis est en croisade contre les joueurs de NFL qui posent le genou à terre quand retentit l’hymne américain avant les matchs en guise de protestation. Pour Trump, il est hors de question d’accepter un tel affront. Le président des States a une nouvelle fois illustré sa pensée en instrumentalisant… le Jamaïcain Usain Bolt.

Even Usain Bolt from Jamaica, one of the greatest runners and athletes of all time, showed RESPECT for our National Anthem! 🇺🇸🇯🇲 pic.twitter.com/zkenuAP9RS