On aime le mercato pour les surprises qu’il nous réserve. C’est souvent valable pour le foot, mais la NBA est loin d’être en restes de ce point de vue. Prenez le dernier gros coup du basket américain. Les Cavs ont raflé la mise pour récupérer Dwyane Wade, libre de tout contrat à compter de mercredi. Fini les Bulls, donc, et surtout re-bonjour LeBron James. Les deux hommes vont réformer le duo victorieux au Heat de Miami (2012 et 2013) et qui s’était dissous en raison du retour de King James à Cleveland en 2014.

Breaking: Dwyane Wade agrees to one-year, $2.3M deal with the Cavs, per @ShamsCharania pic.twitter.com/vLx2EnuoEY — Bleacher Report (@BleacherReport) September 26, 2017

Dwyane Wade ne s’engage que pour une année, mais une année qui vaut son pesant de cacahuètes : l’arrière percevra 2,3 millions de dollars sur cette période. Les Cavs, qui comptent déjà 15 joueurs dans leur effectif, vont devoir dégraisser dans la foulée.

W.P.