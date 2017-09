Manchester City: Si Guardiola a briefé un ramasseur de balle, c'était pour accélérer le jeu de son équipe

Pep Guardiola (la classe quand même, non?) — McNulty/JMP/Shutterstoc/SIPA

Manchester City va bien, merci pour les Citizens. Le club le plus dépensier du mercato (derrière le PSG) s’amuse en Premier League et l’a encore prouvé le week-end dernier en étrillant Crystal Palace 5-0. Ce résultat, les Skyblues le doivent à un coup de génie de du maître Guardiola. Samedi, l’entraîneur catalan a changé le cours du match en… briefant un ramasseur de balle de l' Etihad Stadium et s’en est expliqué.

Le maître et l'élève 😍🇬🇧⚽️ Pep Guardiola avait vraiment envie de faire entrer ce jeune ramasseur de balle sur le terrain 👌⬇️#PLZone #MCICRY pic.twitter.com/bTeHWQpqTH — SFR Sport (@SFR_Sport) September 23, 2017

« Tout était très lent. Il y avait une faute et personne ne remettait la balle pour commencer à jouer. Il fallait attendre 9 à 10 secondes avant qu’un garçon ne remette le ballon en jeu. Si les ramasseurs de balle sont lents, tout est lent. Or, on doit créer du jeu, on doit créer des situations. »

Tout s’est passé autour de la 30e minute de jeu, alors que les deux équipes se neutralisaient encore. Moins de dix minutes plus tard, Leroy Sané ouvrait le score. Coïncidence ? On ne croit pas.