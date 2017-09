«30 Millions d'Amis»: Alleluia, le joueur du PSG Daniel Alves a retrouvé son chien

Voici le chien (ou la petite crotte) de Daniel Alves. — Capture d'écran @danialves23

Joana Sanz va mieux, et nous avec. La top model espagnole avait lancé un appel au secours la semaine passée pour qu’on l’aide à retrouver son chien,qui s’était perdu dans la forêt domaniale de la Malmaison. « Et alors, on s’en tamponne la postate », me direz-vous ?

Et bien pas tout à fait, puisque l’appel en question avait été relayé par le compagnon de Joana Sanz, le joueur du PSG Daniel Alves. Et il n’y a pas à dire, une force de frappe de 19 millions de suiveurs, ça fait avancer les choses. La preuve, madame Alves a retrouvé la bestiole, une certaine Mari, qui n’a pas l’air de savoir la chance qu’elle a. La vidéo des deux se faisant des papouilles est un peu répugnante, mais si ça peut permettre au latéral brésilien de réussir ses centres contre le Bayern mercredi, on prend.