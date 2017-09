On en parle depuis tellement longtemps qu’on avait fini par ne plus y croire. Mis à l’écart du groupe à Chelsea, Diego Costa va être transféré à l’Atletico Madrid, où il a déjà évolué de 2010 à 2014. Les deux clubs ont annoncé avoir trouvé un accord de principe ce jeudi. Ne manque plus que la visite médicale, qui aura lieu dans les jours à venir.

Principio de acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para el traspaso de @DiegoCosta https://t.co/evybRBQWYY — Atlético de Madrid (@Atleti) September 21, 2017

L’attaquant international espagnol devra toutefois patienter avant de retrouver son ancien public, l'Atletico étant interdit de recrutement jusqu’au 1er janvier 2018. Selon As, le montant du transfert est de 60 millions d’euros, bonus compris.

Nicolas Camus