PSG: Alors, qui va tirer les pénos? Magnifique noyage de poisson d'Unai Emery

Unai Emery et Edinson Cavani à l'entraînement du PSG, le 21 septembre 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Il était très attendu sur le sujet, évidemment. Pour la première fois depuis dimanche soir, Unai Emery a pris la parole devant les médias, jeudi, au Camp des Loges. Interrogé sur l’accrochage entre Neymar et Cavani et sur la hiérarchie des tireurs de penalties, le coach espagnol… n’a pas répondu. Et il a mis beaucoup d’application pour expliquer cette non-décision.

#RediffPSG: Comment mettre fin à la guerre des pénos entre Neymar et Cavani? https://t.co/yHVIvfOrNu pic.twitter.com/he7wqedh9f — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) September 19, 2017

Interrogé une première fois, il a habillement noyé le poisson. « Ici, beaucoup de joueurs ont des responsabilités car ils ont joué des grands matchs. Ce n’est pas pareil de tirer un penalty à 3-0 ou à 0-0. Ou si c’est une finale… Quand arrive un moment décisif, tu peux gagner un titre sur un penalty. Cavani et Neymar vont frapper les penalties, ils peuvent assumer cette responsabilité. Qui est le premier tireur ? Qui est le second ? Je vais prendre la décision. »

Mais Emery n’allait pas s’en sortir comme ça. Deuxième salve, quelques minutes plus tard. Est-ce qu’il avait parlé de la hiérarchie avant, déjà ? « J’ai parlé avec les deux avant, et aussi pendant cette semaine. On a parlé aussi collectivement. On a discuté de l’histoire des penalties, des statistiques. Les joueurs qui sont capables de tirer, ce sont les deux ». Voilà voilà… Si vous attendiez une réponse claire et nette, vous serez déçu. Il n’y a plus qu’à attendre que cette phase de jeu arriver à nouveau pour savoir ce qu’il en est.

(Si vous voulez regarder les réponses en vidéo, c’est par ici)