«On peut en parler maintenant?», Batshuayi chambre les éditeurs de Fifa 18 (qui ont de la répartie)

Michy Batshuayi est le genre de mec avec de la suite dans les idées. Déçu par les notes que lui ont attribuées les concepteurs du jeux vidéo Fifa dans l’édition 2018 - c’est de saison -, l’attaquant de Chelsea s’en était ému dans un petit message posté sur son compte Twitter.

« Continue à marquer des buts et on pourra discuter », avait alors répondu EA Sports. Ce que le Belge a fait mercredi soir, en inscrivant un triplé face à Nottingham Forest dans le cadre du 3e tour de la Coupe de la Ligue. C’était face à une équipe de Championship (D2), mais ça ne l’a pas empêché d’en profiter pour revenir à la charge.

Can we talk now fam ... ??? How are the servers today 😂❤️ https://t.co/V2G1Pkitjl

L’éditeur du jeu de foot a répondu dans la foulée, non sans humour. « Fair ? » (que l’on peut traduire par « Comme ça c’est bon ? »), demande-t-il, avec une fiche où toutes les notes sont montées à 99. « Haha, c’est trop mais gardez-ça pour plus tard », se marre Batshuayi en retour. Il va falloir jouer un peu plus que la saison dernière quand même Michy pour qu'on en arrive là en 2019.

Ahahah its too much now save it for later 😂😂😂 And some copies for my followers what do you think ??