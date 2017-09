La Fifa ouvre une enquête sur Chelsea pour transferts de mineurs

Le jeune joueur de Chelsea Charly Musonda, face à Bournemouth, le 19 septembre 2017. — South/SilverHub/Shutter/SIPA

Le club anglais de Chelsea est visé par une enquête de la Fifa, a déclaré un porte-parole de l’instance mercredi, confirmant des informations du quotidien The Times. Selon le journal britannique, cette procédure concerne des transferts de joueurs mineurs étrangers. « Nous pouvons confirmer qu’une enquête est en cours concernant » Chelsea, a déclaré le porte-parole à l’AFP. « Nous ne pouvons donner aucun détail sur un sujet en cours d’enquête », a précisé cette source.

Des faits « moins sérieux » que ceux commis par l’Atletico et le Real

Dans l’après-midi, The Times avait affirmé que le champion d’Angleterre en titre était visé par une enquête pour « possible violation des règlements sur les transferts de jeunes joueurs étrangers ». Cité par le quotidien, Chelsea a affirmé « respecter tous les statuts et règles de la Fifa ». Selon le Times, les faits commis par les « Blues » sont « moins sérieux » que ceux commis par l’Atletico Madrid et le Real Madrid.

Les deux clubs espagnols avaient été condamnés par la Fifa à une interdiction de recrutement en janvier 2016, après une enquête de la commission de discipline de l’instance concernant la participation de joueurs mineurs à des compétitions. Si le Real a obtenu du Tribunal arbitral du sport (TAS) une levée de sa sanction, l’Atletico a vu son interdiction de transfert maintenue jusqu’en janvier 2018.