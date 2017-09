VIDEO. Arrêtez tout! Le Real Madrid n'a pas marqué pour la première fois depuis 1.000 ans (et a perdu)

Ronaldo n'a pas réussi à marquer lors de Real Madrid-Bétis Séville (0-1), le 20 septembre 2017. — Shutterstock/SIPA

Fin de série auReal Madrid ! Muette malgré le retour de Cristiano Ronaldo, l’équipe merengue a chuté mercredi face au Betis Séville (0-1), perdant pied en Championnat d’Espagne et voyant s’achever sa série entamée en 2016: 73 matchs officiels consécutifs avec un but inscrit.

Cette défaite lors de la 5e journée de Liga, premier revers de la saison pour le Real, fait désordre : l’équipe de Zinédine Zidane (7e, 8 pts) se retrouve désormais reléguée à sept longueurs du leader Barcelone (1er, 15 pts), auteur d’un sans-faute. Quant à l’Atletico Madrid (3e, 11 pts), vainqueur 2-1 à Bilbao, il a doublé son voisin.

[RESUME] 🇪🇸 Liga : Hold-up sur la Maison Blanche 😰https://t.co/LR0TVUrpcC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2017

Au stade Santiago-Bernabeu, le Real de « ZZ » n’a pas trouvé la faille pour la première fois depuis avril 2016, alors même qu’il retrouvait son attaquant-vedette Cristiano Ronaldo après cinq matchs de suspension. Et le Betis, après avoir défendu avec acharnement, a réussi le hold-up parfait sur un but de Tony Sanabria (90e+4).

Le club merengue a tiré 26 fois au but mercredi, sans parvenir à marquer. « Ce soir, le ballon n’a pas voulu entrer, a pesté Zidane en conférence de presse. Notre situation n’est pas délicate, mais elle n’est pas forcément top, puisqu’on perd sept points en très peu de journées. Mais justement, ça veut dire aussi qu’il reste beaucoup de journées de championnat et on ne va pas s’affoler. »

Ronaldo décevant

Son équipe avait pourtantégalé dimanche l’incroyable série du Santos de Pelé : 73 matches officiels en marquant au moins un but (1961-1963). Mais mercredi, rien n’y a fait. Ronaldo n’a pas brillé pour son retour en Liga. Il a certes amené le danger sur une talonnade déviée in extremis en corner (10e), mais il a beaucoup gâché, expédiant notamment dans les nuages une offrande de Gareth Bale (51e)… Et le même Bale a vu sa talonnade acrobatique repoussée par le gardien sur le poteau (75e), symbole d’une fin de match frustrante où le Real a tout tenté avant d’être crucifié par Sanabria.

Bref, « CR7 » reste très loin du début de saison tonitruant de son rival barcelonais Lionel Messi, déjà auteur de 9 buts en Liga, dont un quadruplé mardi contre Eibar (6-1)... Et c’est tout le Real qui va devoir ramer pour rattraper le Barça au classement.