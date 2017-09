Real Madrid: Indéboulonnable, Karim Benzema prolonge jusqu'en 2021

Karim Benzema a prolongé son contrat au Real Madrid jusqu'en 2022, le 20 septembre 2017. — Bagu Blanco/Shutterstoc/SIPA

L'attaquant Karim Benzema va prolonger son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021, a annoncé mercredi le club madrilène, où le Français, arrivé en 2009, s'est progressivement imposé et compte s'inscrire dans la durée en dépit des critiques. «Le Real Madrid et Karim Benzema se sont mis d'accord sur la prolongation du contrat du joueur, qui est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2021», a écrit le club dans un communiqué.

Cette prolongation de contrat récompense l'incroyable régularité du Français au plus haut niveau, malgré des critiques récurrentes sur son style de jeu, voire son style de vie. Arrivé au Real il y a huit ans en provenance de Lyon, Benzema est parti pour rester à Madrid jusqu'à ses 33 ans, soit un total possible de douze saisons. Une trajectoire au long cours qui impressionne dans ce club d'envergure planétaire, aussi agité que concurrentiel.

Au fil des années, le natif de Bron (Rhône) s'est invité dans la légende du Real, avec lequel il a remporté trois Ligues des champions (2014, 2016, 2017). Un record pour un joueur français, partagé avec Raphaël Varane et Raymond Kopa, et assorti de deux Ligas (2012, 2017) et deux Coupes du Roi (2011, 2014), pour un total de 14 titres sous le maillot merengue.

Huitième buteur de l'histoire du Real

Devenu par ancienneté l'un des quatre capitaines du Real, Benzema est le huitième meilleur buteur de l'histoire du club avec 181 buts, à une seule longueur du mythique ailier Paco Gento (182 buts). En C1, l'avant-centre a d'ores et déjà égalé le record de buts d'un Français, qu'il codétient depuis février avec Thierry Henry (51 buts chacun), et il est le sixième meilleur buteur toutes nationalités confondues.