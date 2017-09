Bernard Laporte aurait (aussi) favorisé Montpellier à la demande de Mohed Altrad

Bernard Laporte lors de France-pays de Galles, le 18 mars 2017 au Stade de France. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Dans l’histoire des liens troubles entre Bernard Laporte et Mohed Altrad, L’Equipe apporte un nouvel élément à charge dans son édition de mercredi. Le quotidien raconte comment le président de la Fédération française de rugby serait intervenu pour réduire une sanction visant le club de Montpellier à la demande de l’homme d’affaires.

L’histoire date de la fin de saison dernière. A l’occasion du match Montpellier-Racing, six banderoles critiques envers la Ligue nationale après l’imbroglio autour du projet de fusion entre le Racing et le Stade Français (qui avait entraîné un report des matchs) sont déployées dans l’Altrad Stadium. Réunie début juin, la commission de discipline de la LNR sanctionne le club héraultais d’un match de suspension et de 70.000 euros d’amende, en plus d’une suspension de six semaines pour son joueur Jannie Du Plessis pour coup de poing. Le MHRC fait appel.

Affaire Laporte-Altrad: Le ministère des sports va déclencher une enquête interne https://t.co/2yaMWUE6kR pic.twitter.com/VsXaMZuCMr — 20 Minutes (@20Minutes) August 30, 2017

L’amende ramenée à 20.000 euros et la suspension du terrain levée

Quelques jours plus tard, Laporte se rend à Montpellier, où il rencontre Altrad. Il serait alors demandé à l’ancien Secrétaire d’Etat d’intervenir pour réduire les sanctions. Ce dernier en informe en interne la FFR, pour faire passer le message avant la réunion de la commission d’appel. Celle-ci, composée de trois membres, décide dans un premier temps de maintenir les sanctions. C’est alors que Laporte aurait appelé Jean-Daniel Simonet, le président de cette commission.

Suite à cet appel, ce dernier aurait annoncé aux deux autres membres qu’il allait falloir modifier la décision. L’un (Robert Malterre) aurait accepté, l’autre (Philippe Peynamure) non, mais à deux contre un, la majorité l’emporte. La Ligue nationale est alors prévenue, et la FFR peut notifier sa décision officielle : l’amende est ramenée à 20.000 euros et la suspension du terrain est levée.

Mohed Altrad cite François Mitterrand

L’Equipe précise que Bernard Laporte, contacté, n’a répondu aux sollicitations. De son côté, Mohed Altrad a accordé une interview au Figaro (pas sur ce sujet précis mais sur l’histoire dans sa globalité), dans laquelle il assure n’avoir enfreint aucune loi. « Je dérange une poignée d’imbéciles à Clermont, Pau, La Rochelle et Agen… », balaye-t-il, avant de citer François Mitterrand : « Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu’on ait pu livrer aux chiens l’honneur d’un homme ».

Mardi, le syndicat des clubs a dénoncé un « conflit d’intérêts » entre Altrad et Laporte, réfléchissant « à la suite à donner » à toute affaire.