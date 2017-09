Coupe Davis: Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert offrent le troisième point à la France contre la Serbie

La doublette Mahut-Herbert s'impose contre la Serbie en demie de Coupe Davis. — Michel Spingler/AP/SIPA

Et de deux ! Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont dominé la paire serbe composée de Nenad Zimonjic (41 ans et capitaine de cette sélection !) et de Filip Krajinovic en trois sets (6-1, 6-2, 7-6 (7/3)) et permis à la France de mener 2-1 en demi-finale de Coupe Davis, samedi au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq.

You know it's your day when...

A bounce off the net helps @p2hugz and @nmahut to a 61 62 76(3) win pic.twitter.com/84Uuv26qSI — Davis Cup (@DavisCup) September 16, 2017

Jo-Wilfried Tsonga tentera d'offrir le point de la victoire à son camp dimanche face au 80e joueur mondial, Dusan Lajovic, qui a créé la surprise vendredi face à Lucas Pouille. Après s'être fait peur vendredi avec la défaite surprise de Lucas Pouille dans le match 1, la France respiure à nouveau.