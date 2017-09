Phone Gate: Un supporter lyonnais balance le 06 de Bruno Genesio sur Twitter, l'OL va porter plainte

FOOTBALL Les balgues les plus courtes sont souvent les meilleures...

Bruno Genesio avait été présenté à la presse en tant qu'entraîneur principal de l'OL le 28 décembre 2015. — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

La cabale contre Bruno Genesio va trop loin. Ce n’est pas nouveau, le coach de l’OL ne jouit pas d’une cote de popularité immense sur ses propres terres. Critiqué pour la faiblesse du jeu qu’il propose avec les Gones, Genesio est devenu la cible prioritaire d’un paquet de supporters, notamment sur les réseaux sociaux où celui-ci se mange pilule sur pilule à chaque fois qu’il bouge le moindre petit doigt. Ce n’est pas pour rien que ses haters le surnomment Pep Genesio.

#Genesio💬 : "M'appeler Pep #Genesio ? Oui, j'ai l'habitude. Ça me fait plaisir si c'est en référence à #Guardiola..." — Inside Gones (@InsideGones) September 10, 2017

Bon, l’intéressé ne semble pas avoir compris l’ironie du surnom. A moins que ce soit nous qui ne comprenons pas qu’il a compris. Compliqué, hein ? Passons.

La blague pourrie

Vendredi, un supporter supposé de l’Olympique Lyonnais, probablement pas méga fan de l’entraîneur rhodanien, est allé jusqu’à balancer le 06 du coach sur Twitter. On imagine que le téléphone en question a dû pas mal sonner ces dernières heures. Sans parler des textos fleuris… Le club n’a pas du tout apprécié la blague et on ne peut pas franchement lui donner tort. Jean-Michel Aulas a même prévenu que l’affaire n’en resterait pas là.

He c est pas @CarterPVNVME qui a donné le numéro mais celui qui a prévenu genesio par téléphone — piotre71🇲🇨 🇵🇱 (@PIOTRE711) September 15, 2017

« Nous avons identifié le garçon. Non seulement il a donné le vrai numéro de Bruno, mais il a ajouté un mot menaçant. C’est le côté négatif des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de côtés positifs », a lâché le Twittos compulsif. Selon L’Equipe, le club va porter plainte. Le petit rigolo doit sûrement commencer à se ronger les ongles.