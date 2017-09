Sous-coté dans Fifa18, Benjamin Mendy interpelle EA Sports sur Twitter (et Patrice Évra a une note de 81...)

FOOTBALL Benjamin Mendy n'a pas franchement aimé sa note à Fifa18 et, à vrai dire, nous non plus...

Fifa 18 nous réserve encore de belles surprises concernant les notes des joueurs. — Capture d'écran @Mordu2Foot

Comme chaque année, les membres de la secte du jeu Fifa sont en ébullition à l’approche de la sortie du tout dernier opus. Et comme chaque année, en plus de saigner de long en large la démo disponible en amont, la communauté des accrocs pour qui le mois d’octobre est synonyme de la perte de toute vie sociale attend avec impatience les notes attribuées aux joueurs virtuels.

Les notes sont-elles faites par des mecs bourrés? La question peut se poser

Mais il n’y a pas de sortie de Fifa digne de ce nom qui ne s’accompagne de son lot de notes complètement à côté de la plaque. Et bingo, Fifa 18 n’échappe (malheureusement) pas à la règle. L’un des plus mal loti est sans contexte Benjamin Mendy. Auteur d’une saison de déglingo avec l’ AS Monaco la saison passée, le latéral gauche transféré à Manchester City cet été pour un montant record pour un défenseur (environ 57 millions d’euros) aurait sans contestation possible mérité qu’un pauvre… 78.

Fan du jeu, Mendy n’a pas hésité à interpellé EA Sports, l’éditeur du jeu, sur Twitter. « Ahahah, vous n’aviez pas la télé l’année dernière ?, a-t-il demandé à la franchise américaine. 78, sérieusement… »

Ahaha you dont have TV last year @EASPORTSFIFA ?? 78 really ?!! 🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/SurU939kL4 — Benjamin Mendy (@benmendy23) September 14, 2017

Et pendant ce temps-là, Patrice Évra, dit « le petit père des pauvres », navigue fièrement tout là-haut avec une note de 81. TOUT. VA. BIEN.

En fait, plus que le jeu en lui-même, ce qu’on attend tous c’est la première mise à jour.