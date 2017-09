«Comment on demande du jus d’orange?», selon Marquinhos, Neymar apprend le français à sa façon

Abdel. — Georgios Kefalas/AP/SIPA

Depuis leur arrivée au PSG cet été, Dani Alves et Neymar se sont adaptés à vitesse grand V à leur nouvelle vie parisienne. Sur le terrain, on l’a bien vu puisque ça régale à chaque match, mais aussi dans la vie de tous les jours avec le groupe. On ne compte plus les papouilles que s’échangent régulièrement Neymar et Mbappé ni le nombre de photos où l’on voit les joueurs du PSG se taper des barres avec leurs nouveaux potes Do Brazil.

Il ne leur reste plus qu’à parler le français et le tableau sera complet. Pour Dani Alves, la tâche s’annonce aussi simple qu’un centre millimétré. « L’adaptation de Dani Alves et Neymar se passe très bien, a confié Marquinhos en conf' avant le match de dimanche contre l’OL. Dani a joué avec beaucoup de Français, il parle un peu. » En écrivant ces lignes et en écoutant Marquinhos, alias « Abdel le Marocain », on s’est souvenu de cette petite vidéo postée par le Brésilien sur son compte Instagram.

Dani Alves jouera cette nuit face à l'AS Roma sont premier match sous les couleurs du PSG. Il vous fait part de son ressenti, en français. pic.twitter.com/FTDPdR5loD — Vines Foot (@vinesfoot) July 19, 2017

Résultat du conseil de classe : on valide les efforts et la prononciation. Note : B +. Appréciation : continue ainsi, tu y es presque.

Et pour ce qui est de Neymar ? « Neymar a un peu plus de difficultés mais il essaye, répond le défenseur central du PSG. Il demande des petites choses du genre ‘comment on demande du jus d’orange au restaurant ? » Comme au bar ou à la maison, quelle question… Ouais, on n’est pas hyper pédagogues au service des sports de 20 Minutes. Et dire qu’en son temps, Ronaldinho demandait comment on commande un whisky. Les temps changent…