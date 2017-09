VIDEO. Plus de 20.000 fans de Cologne déferlent sur L'Emirates Stadium et créent un bordel monstre

Les fans du FC Cologne sont venus en masse à l'Emirates Stadium. — Nick Potts/AP/SIPA

Les fans de Cologne ne font pas les choses à moitié. Pour célébrer le retour de leur équipe sur la scène européenne après 25 ans d’absence, les supporters allemands ont décidé d’envahir Londres à l’occasion du match de leur équipe contre Arsenal dans le cadre de la première journée de Ligue Europa.

Prévenu que ce contingent gigantesque allait débouler aux alentours de l’Emirates Stadium, le club anglais avait prévenu que les supporters ne disposant pas de billet en tribune visiteur ne seraient pas acceptés dans l’enceinte du stade et déconseillait même à cette marée humaine de faire le déplacement. C’était peine perdue. A quelques heures du coup d’envoi, les fans de Cologne ont ainsi envahi les rues de Londres et créé un joyeux bordel.

Cologne ils ont ramené une armée. 😱 pic.twitter.com/R324ybCmT5 — Arsenal FC 🏆 (@ArsenalFansFR) September 14, 2017

Les choses sont devenues plus problématiques quand, en plus des 2.900 fans en possession d’un billet pour le parcage visiteur, près de 20.000 autres se sont retrouvés bloqués à l’entrée du stade, alors même que nombre d’entre eux avaient acheté des places pour les autres parties de l’Emirates Stadium.

Koln fans fighting with stewards inside Emirates stadium. Group arrived in home end and fought their way into away section. pic.twitter.com/7RC17WZyz2 — Richard Conway (@richard_conway) September 14, 2017

Résultat : des mouvements de foules et quelques bagarres ont éclaté entre les Allemands et les stadiers britanniques à tel point que l’Uefa a décidé de repousser d’une heure le coup d’envoi du match. Finalement, les choses sont progressivement rentrées dans l’ordre et, afin d’éviter que tout parte en sucette, les fans du Effzeh ont fini par avoir gain de cause. A l’arrivée, c’est à plus de 20.000 qu’ils ont donc assisté à la défaite de leurs joueurs (3-1). Il faut croire que le jeu en valait la chandelle.