«Cessons de nous plaindre!», guéri de son cancer, Patrick Chêne rend hommage à l'hôpital public français

Patrick Chêne. — Christophe Ena/AP/SIPA

C’est un cri du cœur. Absent du paysage audiovisuel français depuis près d’un an, Patrick Chêne, l’ancien journaliste de Stade 2 et du Tour de France, vient d’en livrer la raison dans une tribune publiée dans Le Figaro. Atteint d’un cancer, Patrick Chêne, a lutté contre la maladie pour, à l’arrivée, sortir gagnant d’un duel contre la mort.

A l’occasion de sa guérison, Patrick Chêne a tenu à rendre un vibrant hommage au système de santé Français et à son personnel dévoué.

Explication de mon absence dans les médias ces derniers mois. J'ai préféré partager cette épreuve avec mes proches.https://t.co/sY2cbKnz3Y — Patrick Chêne (@patrickchene) September 14, 2017

Le témoignage d’un patient comme les autres

Le deuxième (et principal) objectif de ces quelques lignes est de partager l’expérience d’un malade dans le système français. (…) Mon premier message est plus direct : « Cessons de nous plaindre ! ». Dans notre pays, la prise en charge en cas de vrai coup dur est exceptionnelle dans le service public. Il faut juste en être conscient et s’en réjouir avant de s’attarder sur ce qui peut être amélioré.

Une fois que vous êtes pris en charge par un spécialiste et son équipe, on vous offre le luxe de pouvoir ne vous concentrer que sur votre maladie. Pas de tracasserie administrative pour le malade. Votre médecin traitant déclare la gravité de votre maladie à la Sécurité Sociale et vous voici pris en charge à 100 %. Les examens, les hospitalisations, les frais pharmaceutiques… la seule présentation de votre carte vitale suffit.

Merci à @RTLFrance et à @FogielMarcO et au formidable Simon de m'avoir accueilli dans @onrefaitlemonde quand je n'avais pas bcp de cheveux! — Patrick Chêne (@patrickchene) September 14, 2017

Tous logés à la même enseigne

J’y ai côtoyé une retraitée avec 800 euros de pension et un petit commerçant (…) Fortunés ou indigents, tout le monde est logé à la même enseigne dans le secteur public. Ceci n’a pas de prix. Il faut juste en être conscient.

Touché par vos messages nombreux et touchants. Heureux d'avoir mis en lumière les formidables personnels soignants.https://t.co/sY2cbKnz3Y — Patrick Chêne (@patrickchene) September 14, 2017

Hommage au personnel soignant

Le respect, la disponibilité, l’attention portée au malade sont inouïs. Jamais je ne dirai assez combien je dois à ces modestes héros de notre époque.

Patrick Chêne a « choisi son camp »

force est de constater que les normes et les protocoles imposés par la grosse machine administrative éloignent parfois l’Assistance Publique de son cœur de métier : soigner des malades. Lorsqu’un chef de service à la télévision doit user 30 % de son énergie à bousculer les diktats administratifs, ce n’est pas grave. Quand cela se passe à l’hôpital, c’est coupable.

Vous l’aurez compris, j’ai choisi mon camp mais entre une équipe soignante soudée autour de son chef de service et une administration centralisée et déconnectée de la réalité de la relation soignant-soigné, j’ai choisi ceux qui agissent avec des horaires élastiques et une bienveillance de chaque instant. Le gouvernement parle souvent de simplification. Il en faut dans l’hôpital mais avec un souci permanent : donner tous les moyens aux soignants plutôt que de multiplier normes et règles déconnectées du réel.