«Laurent Blanc est meilleur que moi», Bielsa s'auto-trolle et pense qu'il n'a pas sa place en Ligue 1

Les voies deMarcelo Bielsa sont impénétrables. Présent jeudi en conférence de presse, Bielsa nous a fait du Bielsa. C’est-à-dire ? Ben c’est-à-dire que si on ne sait jamais à l’avance dans quel délire ça va partir, on ne risque pas grand-chose en pariant que ça va être forcément être du bonbon. Sans surprise, donc, on a dégusté un petit Carambar du côté de la salle de presse du domaine de Luchin.

Interrogé sur la présence, nombreuse, d’entraîneurs étrangers sur les bancs deLigue 1 cette saison, le technicien argentin a expliqué le plus tranquillement du monde qu’il ne devrait pas faire partie de notre championnat. « Il y a des entraîneurs français qui ne sont pas à la tête d’un groupe et qui sont meilleurs que moi. » C’est bien beau, mais on veut des noms maintenant.

« Laurent Blanc, par exemple, n’est pas à la tête d’une équipe et je pense que Laurent Blanc est meilleur que moi, a poursuivi l’entraîneur argentin. Il a démontré qu’il était meilleur que moi. » On aurait adoré voir la tronche des dirigeants lillois quand ils ont entendu leur choix n°1 au poste de coach leur expliquer par A + B qu’il n’avait rien à faire là.