Classement Fifa: L'Allemagne prend la tête et devance le Brésil, la France gagne deux places

Didier Deschamps et Kylian Mbappé à l'entraînement à Clairefontaine avant France-Pays-Bas, le 29 août 2017. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Youpi, le classement Fifa est tombé ! Non, en vrai, on s’en carre un peu mais bon, regardons tout de même ce que nous a concocté la Fédération internationale de foot. L’Allemagne a repris la tête du classement mensuel établi par la Fifa, au détriment du Brésil, tandis que l’équipe de France a gagné deux places pour pointer en huitième position, selon le site de l’instance jeudi.

L’Argentine, en difficulté dans sa propre campagne de qualifications, a pour sa part perdu sa place sur le podium au profit du Portugal, qui gagne trois places. La meilleure progression du Top 10 est à mettre au crédit de la Belgique, étincelante face à Gibraltar (9-0) et la Grèce (2-1), et première nation européenne qualifiée pour le Mondial. Elle gagne quatre places et se positionne au 5e rang mondial.

Classement Fifa au 14 septembre 2017

1. Allemagne (+1 place)

2. Brésil (-1)

3. Portugal (+3)

4. Argentine (-1)

5. Belgique (+4)

6. Pologne (-1)

7. Suisse (-3)

8. France (+2)

9. Chili (-2)

10. Colombie (-2)