VIDEO. JO 2024: Les larmes d'Anne Hidalgo, maire de Paris, juste après le vote

Anne Hidalgo n'a pu retenir ses larmes à l'annonce officielle de la sélection de Paris, comme ville hôte des JO-2024, le 13 septembre à Lima. — FABRICE COFFRINI / AFP

La fin de cinq ans de boulot. Sur l'estrade de la session exceptionnelle du CIO, Anne Hidalgo a été submergée par l'émotion lors du vote qui a désigné Paris comme ville hôte des Jeux olympiques de 2024. Au bord des larmes, la maire de Paris, qui était première adjointe lors de la défaite face à Londres en 2005 pour l'organisation des Jeux 2012, a reçu le petit «carton» 2024 de la main de Thomas Bach, le président du CIO.

C'est donc désormais officiel, et sur cette belle image, Paris aura les Jeux dans sept ans. « C’est un moment historique : cent ans après 1924, nous ramenons les Jeux à Paris, a-t-elle réagi par communiqué. Cette victoire est d’autant plus belle qu’elle est collective et qu’elle est généreuse. Mes premières pensées vont aux Parisiens et aux Franciliens, en particulier les habitants de la Seine Saint-Denis, qui grâce aux Jeux vont voir leur quotidien s’améliorer. Je veux leur dire, ainsi qu’à l’ensemble des Français, que ces Jeux seront un véritable accélérateur de la transition écologique, de la création d’emplois, et de la solidarité. Ils sont l’assurance d’un avenir résolument positif pour notre jeunesse. »

Elle conclut: « Soyons fiers ! Quand Paris relève les défis du XXIème siècle, c’est toute la France qui gagne. »