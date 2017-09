Quel suspens ! Ouhlalala, ça commence sérieusement à stresser dans les chaumières à l’approche du vote des membres du CIO pour savoir qui de Paris ou de Los Angeles aura l’immense honneur d’organiser les Jeux Olympiques 2024 ! Comment ça on en fait des caisses ? Bon, okay, on est grillé… Ça va hein, on essayait juste de faire monter un peu la sauce histoire que la victoire n’en soit que plus belle. En réalité, on sait déjà que c’est Paris qui, pile poil 80 ans après sa première fois, va accueillir les Jeux en 2024. Et même si le suspens a posé ses RTT, ça n’enlève rien au fait que la France va vivre un moment historique et qu’on est très heureux de vous le faire vivre en direct. ON A LES JEUX LES AMI (E) S !!!