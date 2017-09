VIDEO. Un skieur freestyle réalise une séance d'entraînement complètement dingo

SKI FREESTYLE Tout est une question d’équilibre… Et de talent… Et de plein d’autres trucs encore…

Le skieur freestyle Andri Regattli en pleine séance d'entraînement. — Capture d'écran

Bluffante. Il n’y a pas beaucoup d’autres mots pour décrire la séance d’entraînement d’Andri Ragettli, ce skieur freestyle de 18 piges. Le Suisse, qui prépare intensément les prochains Jeux Olympiques d’hiver qui se tiendront en Corée du Sud du 9 au 25 février 2018, a publié une vidéo assez folle dans laquelle on le voit réaliser un parcours de dingue sans jamais poser un pied au sol.

Le garçon, qui fait preuve d’un équilibre incroyable et qui à aucun moment ne semble vaciller, sera l’un des grands favoris de la discipline sur les pistes de Pyeongchang. Par contre, même si ça claque et que ça permet d’épater la galerie, on le répétera jamais assez : NE FAITES PAS ÇA CHEZ VOUS !