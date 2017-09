Poil fatal: Après une épilation douloureuse, Marco Asensio déclare forfait avec le Real Madrid!

Marco Asensio. — Ruben Albarran/Shutters/SIPA

On connaissait les coups de mou, les maux de gorge, les blessures pour justifier un forfait, mais le coup des poils, ça, on ne nous l’avait encore jamais fait. Et le grand gagnant de cette première blague en Ligue des champions se nomme Marco Asensio.

En pleine bourre en ce début de saison avec le Real Madrid, le petit international espagnol a dû déclarer forfait pour le match contre l’APOEL Nicosie mercredi soir.

Zinedine Zidane au bord du fou rire

En cause, une épilation des jambes qui a mal tourné. Non, non, on ne déconne pas, ceci est une info très sérieuse. Alors qu’il s’épilait tranquillement les cannes pour être tout beau sous ses protège-tibias, Asensio a ressenti une vive douleur suite à une infection.

Zidane hizo reír con su explicación de la lesión de Asensio 😅👉 https://t.co/OUlWPbI41p pic.twitter.com/4R7notwo6Q — AS USA (@US_diarioas) September 13, 2017

Quand il a dû annoncer l’absence de sa pépite en conférence de presse d’avant-match, Zinédine Zidane n’a pas pu s’empêcher de se marrer. Résultat, c’est les jambes toute lisses, mais depuis son canap’que le joueur va assister aux premiers pas de ses potes en Ligue des champions. Poilant.