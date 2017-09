VIDEO. Ligue des champions: Le Barça dégomme la Juve en ouverture, Messi est brillant

Lionel Messi marque face à la Juventus — SIPA

Alors comme ça, c'est la crise au Barça? Pas si sûr que ça. Pendant que Neymar déroulait avec son PSG au Celtic Park de Glasgow, son ancienne équipe n'a pas non plus eu trop de mal à s'imposer, mais face à adversaire d'une autre stature: la Juventus. A domicile, les Blaugrana ont déroulé (3-0) grâce à un énorme Leo Messi, auteur d'un doublé et de ses deux premiers buts en carrière face à Gianluigi Buffon (enfin).

Lionel Messi ouvre le score après un une-deux sublime avec Luis Suarez ! pic.twitter.com/yPEAAndbu3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2017

Lionel Messi dribble deux joueurs et s'offre un doublé face à la Juventus ! pic.twitter.com/K6rc7uC5Gw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 12, 2017

C'est Rakitic qui a inscrit le but du 2-0. Un sale résultat d'entrée pour les coéquipiers de Blaise Matuidi, titulaire pour la première fois en Ligue des champions avec la Juve.