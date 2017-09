JO 2018: A 80 km de la Corée du Nord, Pyeongchang n'a «pas de plan B»

Malgré les tensions liées au dernier essai nucléaire nord-coréen, les JO 2018 auront bien lieu à Pyeongchang. Le Comité d’organisation des Jeux d’hiver prévus dans cette ville sud-coréenne située à 80 km de la frontière avec le Nord, l’a répété lundi, il n’a « pas de plan B ».

« Il n’y a pas de plan B, dans la mesure où les jeux sont basés sur le principe de la trêve olympique », a déclaré Lee Hee-beom, président du comité, après avoir dressé un état des lieux de la préparation devant la Commission exécutive du CIO réunie à Lima.

