Equipe de France féminine: La «très grande fierté» de Corinne Diacre pour son premier rassemblement en Bleues

Un premier test pour une toute nouvelle équipe. Vendredi, l’équipe de France féminine affronte le Chili en match amical. L’occasion pour Corinne Diacre, fraîchement intronisée au poste de sélectionneure, en remplacement d’Olivier Echouafni, de faire un état des troupes, après le fiasco de l’Euro. Pour cela, l’ancienne coach de Clermont a fait des choix forts, comme celui de sortir de cette équipe des cadres comme Elodie Thomis ou Gaëtane Thiney.

« J’ai à peu près vingt mois pour préparer la compétition [le Mondial 2019 en France]. J’ai fait des choix aujourd’hui, seront-ils les mêmes demain ? La porte est ouverte à tout le monde, a expliqué l’ancienne défenseure à Clairefontaine, lundi. Cela va dépendre aussi des performances en club. Je me laisse le choix, à un moment donné, de rappeler éventuellement des filles que je n’ai pas prises et qui ont fait l’Euro-2017. Pour les filles qui sont dans la liste, si elles ne me donnent pas satisfaction ou leurs performances en club sont moindres… »

Après trois ans passés sur le banc de Clermont, en Ligue 2, où elle a donné satisfaction, Corinne Diacre voit cette nomination comme une progression :

Pour moi, c’est une très très très belle promotion. Il n’y a rien au-dessus. C’est vraiment une grande fierté d’être ici aujourd’hui. Je sais que la mission qui m’attend va être ardue, il va y avoir du travail, des choses à mettre en place… »

Et Corinne Diacre s’attend à énormément de pression en vue de cette Coupe du monde à domicile : « On ne sait pas dans combien de temps on aura la possibilité d’organiser encore une compétition de ce genre-là. Il va y avoir une pression médiatique, une pression des résultats. Mais quand on est compétiteur, et qu’on veut gagner des compétitions, on doit être capable de surmonter cette pression. » On craint dégun.