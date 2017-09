Robert Lewandowski, jaloux des transferts réalisés par le PSG, recadré par le Bayern

Robert Lewandowski menotté par ses dirigeants ? — Pixathlon/SIPA

« Jusqu’à aujourd’hui,le Bayern Munich n’a jamais payé plus de 40 millions pour un joueur. Dans le football international, c’est depuis longtemps une somme moyenne, et non plus une grosse somme. » Dans une interview ce week-end à Der Spiegel, réalisée sans l’assentiment du club, Robert Lewandowski a reproché à son club de ne pas avoir assez dépensé en transferts et d’avoir laissé un fossé se creuser avec des clubs comme le PSG, Barcelone, Real Madrid ou Manchester United.

>> A lire aussi : VIDEO. Mats Hummels pique une tête, publie la vidéo sur Instagram et se fait recadrer par le staff allemand

Des propos qui lui ont valu un recadrage express de la part de ses dirigeants, à l’instar de Karl-Heinz Rummenigge, qui a réagi dans Bild, lundi. « Il semble que Robert ait été irrité par les transactions effectuées par Paris, a expliqué l’Allemand. Il est sous contrat chez nous et gagne beaucoup d’argent, je déplore ses déclarations. Je suis un partisan de la démocratie et de la liberté d’expression, mais les gens cherchent en ce moment à trop faire les malins au lieu de se concentrer sur le football. »

Après avoir taclé le PSG et le Qatar pour le transfert de Neymar, le Bayern Munich s'offre un nouveau sponsor... ... https://t.co/Lhfb0aSnju pic.twitter.com/JbUNTGpLJf — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 14, 2017

« Dorénavant, ceux qui critiquent publiquement l’entraîneur, le club ou les autres joueurs vont avoir affaire à moi personnellement », a-t-il averti. Cet été, le Bayern Munich a « seulement » recruté Corentin Tolisso (42 millions d’euros), Niklas Süle (20 millions), James Rodriguez (10 millions plus option d’achat obligatoire à lever) et Serge Gnabry (10 millions)… Le Bayern n’est pas non plus Picsou.