Mexique: Gignac et Kolodziejczak sont venus en aide aux victimes du séisme

André-Pierre Gignac a participé à une collecte pour aider les victimes du séisme qui a frappé le sud du Mexique, le 10 septembre 2017. — Julio Cesar AGUILAR / AFP

Le séisme d’une magnitude de 8,2 qui a frappé le Mexique jeudi soir, le plus puissant en un siècle dans cette région du monde, a été particulièrement dévastateur. Le bilan est passé à 90 morts et plus de 200 blessés. La secousse a été ressentie jusqu’à Mexico, laissant de nombreuses personnes démunies. A Monterrey, au nord des Etats les plus touchés (Oaxaca, Chiapas et Tabasco), les footballeurs André-Pierre Gignac et Timothée Kolodziejczak ont participé à une collecte en signe de solidarité.

Les deux Français, joueurs des Tigres, ont ainsi apporté des vivres et des produits de première nécessité, qui sont ensuite parties dans le sud du pays. C’est leur coéquipier Javier Aquino qui a organisé la collecte.

L’épicentre du tremblement de terre a été localisé dans le Pacifique, à environ 100 kilomètres au large de Tonala (Etat du Chiapas), selon le centre géologique américain USGS. Des blessés ont été recensés jusqu’au Guatemala.