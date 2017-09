Victime d’une blague de Ribéry en août, Bibiana Steinhaus devient la première femme à arbitrer en Bundesliga

Ribéry débriefe sa blagounette avec l'arbitre, sa cible du jour. — Capture d'écran Youtube

Bibiana Steinhaus va entrer dans l’histoire du football. Cette ancienne fonctionnaire de police deviendra dimanche, à 38 ans, la toute première femme de l’histoire à devenir arbitre principal dans un match de championnat professionnel masculin du top 5 européen (Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Italie).

Placée en début de saison sur la liste des 23 arbitres retenus pour officier en Bundesliga, la première division allemande, Bibiana Steinhaus va faire le grand saut à l’occasion d’un match opposant le Herta Berlin au Werder Breme. Jusqu’ici, l’arbitre, qui exerce ce métier depuis dix ans déjà, jouait du sifflet sur les pelouses de deuxième division.

The moment Franck Ribéry untied Referee Bibiana Steinhaus' lace 😂 pic.twitter.com/PYi4aJTzPN — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 13, 2017

Une connaissance de Frank Ribéry

Au moment de vous relater cette information, et en regardant son visage, on s’est dit qu’il ne nous était pas étranger. Et pour cause, tout récemment, le nom de Biabiana Steinhaus avait circulé sur les internets.

Prise pour cible par un Franck Ribéry on fire, celle-ci avait gaulé le Français en train de lui défaire ses lacets lors d’un match de coupe d’Allemagne entre le Bayern Munich et le Chemnitzer FC. On a déjà hâte d’assister aux retrouvailles entre « Kaiser Franck » et Bibiana Steinhaus.