Après la grosse boulette sur son maillot, le club de Montpellier se fait troller sur les réseaux sociaux

Oups, la boulette... — Capture d'écran Twitter

Fallait s’y attendre. Après s’être fait prendreen flagrant délit de grossière faute d’orthographe sur le logo du club de Montpellier, écrit avec un seul « l », l’info a très vite fait le tour des médias vendredi. Et comme c’est le cas la plupart du temps dans ce genre de situation, les joyeux lurons d’internet s’en sont donnés à cœur joie pour se moquer du MHSC. On a traîné un peu sur Twitter et voici les trucs les plus drôles qui sont ressortis.

La perche était trop belle pour Red Bull

Hey @MontpellierHSC si vous voulez, on peut vous envoyer quelques cans. Red Bull donne des L ! 😁 https://t.co/jwO3e5xnbF — Red Bull France (@RedBullFrance) September 8, 2017

Le compte Twitter de Winamax Sport toujours au top dans la vanne

Il manque aussi un 10, deux ailiers et un attaquant. "On s'occupe en priorité des maillots" commente la direction. https://t.co/bFG8Y83cWK — WinamaxSport (@WinamaxSport) September 7, 2017

Le tweet facile

- S'est bon, on vallide le mayot de Montpelier ?

- Ouai tu peut y allé.

- Y a qu'un seule L à Montpelier, hein ?

- Ouai ouai.

- Supair. pic.twitter.com/QXDK1BMxn8 — SO FOOT CLUB (@sofootclub) September 8, 2017

Le montage qui passe crème

Le tweet à prendre au millième degré

Après avoir constaté sa boulette, le club de Montpellier a prévenu, à travers un communiqué officiel, que toutes les personnes ayant acheté ce maillot pourraient soit se faire rembourser, soit changer le logo soit changer directement le maillot. De notre côté, on ne saurait trop vous conseiller de le garder bien au chaud, c’est pas tous les jours qu’on a une telle pièce collector entre les mains.