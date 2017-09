PSG: Hatem Ben Arfa va saisir la commission juridique de la LFP, gros litige en vue

Ben Arfa en Y — facebook

Hatem Ben Arfa compte bien être réintégré dans le groupe pro. Envoyé en réserve depuis début septembre, l'attaquant du PSG, oar le biais de son avocat, va saisir ce vendredi la commission juridique de la LFP pour contester cette mise à l'écart.

«C'est une situation qu'il connaissait, quand il a commencé le début de la pré-saison. Le club l'avait, a indiqué Unai Emery, mercredi, en conférence de presse. C'est une décision du club: quand le mercato est terminé et que le joueur n'a pas changé d'équipe, il va s'entraîner avec la réserve».

Un sort que ne digère pas le clan de HBA. «Juridiquement, j'estime que le club viole la Charte du football professionnel. J'ai informé le club, par email et recommandé, que nous n'acceptions pas cette situation. En fonction du silence qui demeurerait, nous saisirions la commission de discipline de la Ligue d'ici la fin de la semaine, plutôt vendredi», a déclaré à l'AFP son avocat, Jean-Jacques Bertrand.

«La moitié de l'effectif est partie en sélections nationales, et on a fait appel à des joueurs de la réserve pour compléter le groupe, ce qui est cocasse: à l'évidence, on n'est pas dans un problème de sureffectif», note encore le conseil de l'ailier.

La relégation d'un joueur professionnel dans un deuxième groupe d'entraînement est prévue dans cette charte, et «doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif», selon son article 507.

Comme prévu .. me quedo ! A post shared by Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) on Aug 31, 2017 at 1:59pm PDT

«Depuis avril, on ne fait plus participer Hatem aux compétitions. Il n'y a eu aucun motif, aucun reproche, aucune discussion pour lui dire qu'il n'avait pas les capacités sportives», souligne Me Bertrand. «Forcément, c'est une situation préjudiciable pour le joueur et à caractère irrégulier et vexatoire, puisqu'on lui a fait vider son casier dans le vestiaire professionnel».

La direction du PSG n'a pas apprécié que Ben Arfa se plaigne directement auprès de l'émir du Qatar, propriétaire du club, que son président Nasser Al-Khelaïfi - présent à ce moment là - ne répondait pas à ses sollicitations, avait assuré le JDD cet été.

#laforcedudestin A post shared by Hatem Ben Arfa (@hatembenarfaofficiel) on Jun 6, 2017 at 1:09am PDT

«Il n'y a eu aucun caractère d'invective à l'égard de qui que ce soit. Hatem est arrivé avec le sourire, et il a fait comprendre à l'émir que c'était sympa de lui dire bonjour, parce que c'était plus difficile d'arriver à parler avec le président», affirme de son côté Me Bertrand.

La réglément de la dernière année de contrat au coeur du différend

L'avocat a aussi donné sa version des échanges avec le club: «J'ai rencontré à deux reprises M. (Antero) Henrique, qui m'a fait comprendre que si on pouvait trouver une solution, ce serait bien. J'ai dit que si une proposition se présentait, il faudrait voir comment favoriser un départ. Et le club a dit: "Je ne donnerai aucun centime à Ben Arfa!". On veut qu'il parte et on ne veut pas qu'il parte, donc on ne favorise pas son départ».

Le règlement de la dernière année de contrat est donc au coeur du différend. «On ne peut pas reprocher à un joueur de respecter un contrat!», a lancé Me Bertrand. L'avocat affirme que l'idée d'un retour à Nice a émergé fin août dans le cadre des négociations autour d'un transfert du milieu niçois Jean-Michaël Seri (qui n'a pas eu lieu), et que le président du club azuréen, Jean-Pierre Rivère, avait «contacté» Ben Arfa. Le joueur «n'a pas voulu agir dans la précipitation», se réservant la possibilité d'être transféré «en tant que joker», comme c'est possible entre clubs français.