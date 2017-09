Que la planète se rassure, Dennis Rodman veut «aplanir les choses» entre les Etats-Unis et la Corée du Nord

Kim Jong-un et Dennis Rodman, lors de la visite de l'ancien basketteur en Corée du Nord. — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

Que la planète se rassure, elle tient peut-être son nouveau super-héros en la personne de Dennis Rodman. L’ancien basketteur américain, connu pour avoir une personnalité complètement déjantée, qui rentre tout juste d’un nouveau séjour en Corée du Nord, a annoncé sur la chaîne de télé anglaise ITV qu’il était prêt à donner de sa personne pour calmer le jeu entre les Etats-Unis et le pays dirigé par Kim Jong-un, dont les relations, chaque jour plus tendues, font craindre le pire.

« Je veux juste tenter d’aplanir les choses pour que tout le monde s’entende », a-t-il déclaré naïvement, comme si cette affaire diplomatique allait se résoudre d’elle-même autour d’un bon sirop de fraise. Car oui, Dennis Rodman est un grand pote du dictateur coréen Kim Jong-un, qui l’invite régulièrement à jouer et passer du bon temps dans son pays.

Donc le règlement de la crise entre Trump et Kim Jong Un est entre les mains de Dennis Rodman et Dieudonné... Bref on va tous mourir. pic.twitter.com/CqANp7Ko6E — Nain Portekoi (@Nain_Portekoi) September 7, 2017

« Nous avons fait plein de trucs cools ensemble, déclarait l’ancien joueur des Bulls après sa visite en Corée du Nord. Nous nous sommes marrés, nous avons chanté du karaoké, nous avons monté à cheval et nous avons skié. » Comme c’est mignon…

Et vu que Rodman est aussi un soutien de Donald Trump, la star US voit là l’occasion de jouer les entremetteurs entre les deux dirigeants politiques. On en est donc là, à espérer qu’un ancien basketteur taré ne sauve la planète d’une guerre nucléaire ? Triste monde.

