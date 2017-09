Pierre-Ambroise Bosse a «failli perdre un œil» suite à sa violente agression

Pierre-Ambroise Bosse lors de son titre de champion du monde du 800m, le 8 août 2017 à Londres. — Ulrik Pedersen/Shutters/SIPA

Pierre-Ambroise Bosse s’est exprimé ce jeudi pour la première fois depuis l’agression dont il a victime le 27 août dernier, sur le parking du casino de Gujan-Mestras (Gironde). Le champion du monde du 800m a répondu aux questions de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. Il s’est voulu rassurant. « Même si c’est une agression très violente, je vais beaucoup mieux. Je voudrais que les gens le sachent », a-t-il dit, assurant « garder le moral » et remerciant les gens pour leurs « nombreux témoignages ».

S’il se remet bien aujourd’hui, Bosse est tout de même passé pas loin de la catastrophe. « J’ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, estime-t-il. J’ai failli perdre mon œil, mais il n’y a rien de grave finalement. Je n’ai pas le droit de me moucher, d’éternuer, de tomber malade, de faire du sport… En fait, il ne faut pas que mon pouls monte pendant six semaines. C’est assez incroyable. Je suis vraiment convalescent et je fatigue vite ».

Pierre-Ambroise Bosse devrait être présent samedi à Angers pour le DécaNation. Quant aux suites judiciaires de son agression, une information a été ouverte pour «violences en réunion». Un suspect a été placé en garde à vue le 31 août puis mis en examen.