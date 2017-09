EN DIRECT. Mbappé au PSG: «C'était important pour moi de rentrer chez moi, à Paris»... Suivez le live de la présentation...

Salut les Minutos, bien ou bien ? Quoi de mieux pour digérer le petit-déjeuner qu’un bon live de présentation de Kylian Mbappé au PSG. Un moment attendu par tout le peuple parisien et retardé par la trêve internationale (pendant laquelle l’attaquant a planté un but et brisé quelques reins histoire de ne pas perdre ses bonnes habitudes). C’est donc aujourd’hui que commence la nouvelle vie du petit Kylian, 18 ans, déjà une saison pleine en Ligue 1 et en Ligue des champions. Si son transfert met son nouveau club en délicatesse avec le fair-play financier, il va permettre au Parc des Princes de le voir martyriser les défenses françaises et européennes avec Neymar et Cavani. Et ça, ça n’a pas de prix.

>> Rendez-vous à 11h20 pour le début du live