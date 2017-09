VIDEO. Vuelta: Pépère, Froome remporte le chrono individuel et assomme complètement la concurrence

CYCLISME Chris Froome a mis 29 secondes à Kelderman et 57 à Nibali…

Chris Froome a remporté la 16e étape de la Vuelta — Javier Lizon/SIPA

Dire qu’on s’y attendait un peu relèverait de l’euphémisme. Chris Froome a écrasé le seul chrono individuel de la Vuelta entre Circuito de Navarra et Logroño, mardi, et est plus que jamais maillot rouge de ce Tour d’Espagne.

Il a bouclé les 40 km du contre-la-montre en 47 minutes tout rond, soit 29 secondes de moins que Wilco Kelderman et 57 de moins que son dauphin au général, Vincenzo Nibali, respectivement deuxième et troisième de l’étape.

Le doublé Tour-Vuelta largement possible pour Froome

Même s’il reste encore deux terrifiantes étapes de montagne mercredi et samedi, lors desquelles le peloton sera amené à affronter des pourcentages extrêmes (jusqu’à 31 %, oui, 31 %), le Britannique de la Sky est en position de force à quelques jours de l’arrivée à Madrid (Nibali est relégué à près de deux minutes au général).

Le doublé Tour-Vuelta n’est plus très loin pour Froome. Il faudrait vraiment une catastrophe, ou un requin de Messine en feu pour l’empêcher de gagner sa première Vuelta.