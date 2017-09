Dopage: Bernard Sainz, aka docteur Mabuse, condamné à neuf mois de prison

Bernard Sainz, à sa sortie du tribunal correctionnel de Paris en 2008. — Bertrand Guay AFP/Archives

Bernard Sainz, alias Dr Mabuse, a été condamné mardi en correctionnelle à Caen à neuf mois de prison ferme et 20.000 euros d'amende pour incitation au dopage dans le monde du cyclisme amateur et semi-professionnel.

«Les témoignages, trois directs et cinq indirects, disent tous la même chose. Le rôle de Bernard Sainz, c'est la rédaction de protocoles de dopage qu'il dicte» au coureur, avait estimé lors de l'audience le 4 juillet Joséphine Lecardeur, vice-procureur de la République avant de demander une peine un peu moins importante, six mois de prison ferme et 20.000 euros d'amende. Et «c'est une activité très rémunératrice», avait ajouté la magistrate, citant un dépôt d'espèces de 70.000 euros sur le compte de l'ex-épouse de celui qui se présente comme un «spécialiste des médecines douces».

Bernard Sainz, 74 ans, comparaissait pour incitation au dopage dans cette affaire qui concerne le cyclisme amateur et dans laquelle étaient poursuivi onze personnes au total. «J'ai cette caricature diabolique de dopeur. Mais qu'est ce qu'il y a de concret? Rien», s'était défendu à la barre, très loquace, le principal prévenu, qui n'a pas de compte en banque. Le «naturopathe» n'était pas présent à l'énoncé du jugement.