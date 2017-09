VIDEO. France-Pays-Bas: La magnifique volée de Lemar et le but symbolique de Mbappé

Thomas Lemar a marqué le second but de l'équipe de France. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Jeudi soir, l’équipe de France a fait un grand pas vers la Russie, et Thomas Lemar n’y est pas pour rien. L’attaquant monégasque s’est illustré de par son influence dans le jeu français mais surtout en inscrivant un joli doublé contre les Pays-Bas. C’est lui qui délivre les siens bloqués à 1-0 depuis plusieurs dizaines de minutes. Attention chef-d’œuvre.

🇫🇷 2-0 🇳🇱

Quel but FANTASTIQUE de Thomas Lemar ! Une volée limpide qui finit dans la lucarne 😲https://t.co/dmYfjxWQWt — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 31, 2017

Avant lui, Antoine Griezmann s’était chargé de planter la première banderille entre les jambes de Cilessen tandis que Kylian Mbappé n’a pas eu besoin de plus d’un gros quart d’heure sur la pelouse pour faire étalage de son talent et aggraver le score en toute fin de rencontre. Là encore, le but est plutôt costaud.

🇫🇷 4-0 🇳🇱

Aujourd'hui, il signe au @PSG_inside et marque son 1er but avec les Bleus.

BRAVO M. @KMbappe 👏👌https://t.co/MQBQs2V4s2 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 31, 2017

Didier Deschamps lui dit merci, et le PSG s’en frotte déjà les mains. On a hâte de le voir sous ses nouvelles couleurs.